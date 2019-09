L’Assemblea torna a posar la independència al centre del debat en una manifestació multitudinària a Barcelona

La presidenta de l’Assemblea s’ha conjurat a no fer marxa enrere, ha dit que la independència és més necessària que mai i que cal posar en valor les victòries col·lectives de l’independentisme.

Barcelona ha acollit aquesta tarda una multitudinària concentració en favor de la independència amb motiu de la Diada. La plaça d’Espanya i els carrers adjacents han quedat plens d’una multitud de gent que s’ha aplegat aquesta tarda en la concentració convocada per l’Assemblea, que aquest any ha tingut per lema Objectiu Independència.

A mesura que anava avançant la tarda, els carrers s’han anat omplint del color turquesa característic de la samarreta d’enguany. Malgrat ser la Diada més difícil, la ciutadania ha tornat a sortir al carrer massivament.

L’acte central, presentat per l’actor David Bagés, ha comptat amb una àmplia representació de la societat civil. Ada Parellada, Isona Passola, Francesc Ribera “Titot”, Carme Sansa, Lluís Llach, Jordi Domingo, Meritxell Gené, Jaume Comas… són alguns dels noms que han participat a l’acte i han volgut mostrar com, des de la diversitat ideològica, s’ha de treballar per un objectiu comú: la independència.

“No farem marxa enrere”

La presidenta de l’Assemblea, Elisenda Paluzie, ha confessat que només amb mobilitzacions no es podrà fer la independència, però si s’hi arriba serà també gràcies a elles. De fet, ha demanat de posar en valor les victòries, d’aprendre de les fortaleses, perquè la força hi és, ha dit, i ha demanat acabar plegats allò que vam començar junts, perquè la llibertat no vindrà regalada per ningú. “S’ha de conquerir”, ha dit. “No farem marxa enrere”·

Paluzie també s’ha referit a la propera sentència del Tribunal Suprem, que pretén, segons ella, “aixafar” el moviment independentista. Per això ha demanat aguantar aquest cop dempeus, i no agenollats, ja que així no només s’aguantarà millor, sinó que fins i tot es podrà tornar el cop.

Per a la presidenta de l’Assemblea, els motius que van portar la societat a demanar la independència segueixen intactes; de fet, és mes necessària que mai i depèn de la ciutadania. Per això ha posat l’exemple de les consultes d’Arenys de Munt d’ara fa 10 anys, i ha enviat un missatge a aquells que diuen que no hi ha correlació de forces per fer la independència o que reneguen de la via unilateral: fer com es va fer a Arenys de Munt, demostrar que la ciutadania pot canviar la correlació de forces, perquè l’Estat espanyol “té peus de fang” i ocupant espais de poder se’l pot fer caure.

Òmnium i l’AMI, presents a l’acte

Al seu torn, el vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri, s’ha referit també a la sentència del Suprem, que es dictarà properament, per fer un advertiment: si amb aquesta sentència busquen castigar els responsables del referèndum, hauran de trucar a la porta de més de dos milions de persones que van desobeir col·lectivament. “La seva repressió només serveix per enfortir la nostra convicció”, ha afegit, i ha enviat un missatge a Pedro Sánchez: li queden dos mesos per alliberar els presos polítics i no incomplir els dictàmens de l’ONU i la legalitat internacional.

Josep Maria Cervera, president de l’AMI, ha recordat que aquesta és la segona Diada “excepcional” marcada per un context de repressió, i ha posat d’evidència que aquesta repressió s’exerceix per haver plantat cara a l’Estat i haver volgut decidir democràticament el futur del país.

Jornada d’apoderament ciutadà

Durant el matí, la ciutadania ha pogut participar a l’Espai Eines de País, una de les novetats de la Diada d’enguany de l’Assemblea, amb l’objectiu d’adquirir coneixements sobre la lluita noviolenta a traves d’eines i interactius diversos i de cinefòrums. A més, al voltant de la plaça del Pla de Palau, lloc on s’ha ubicat l’espai, s’hi han instal·lat també estands relacionats amb les accions de la lluita noviolenta i d’altres, com el del Consell per la República catalana. La voluntat, donar a conèixer com d’important és apoderar-se com a ciutadania a través d’interactius, com els de Consum Estratègic, sindicats, col·legis professionals, cambres de comerç i l’Assemblea.